Российский стартап Hot-WiFi выходит на американский рынок WiFi-маркетинга

Российская IT-компания Hot-WiFi начнет свою деятельность в США. Стартап будет предлагать бизнесу гостевую WiFi-сеть Хотспот с маркетинговым функционалом и услуги по аналитике данных. Об этом RB.ru сообщили представители компании.

Благодаря расширению географии стартап стал лидером по регионам присутствия среди мировых конкурентов, говорится в сообщении. Hot-WiFi является резидентом «Сколково» и ФРИИ, имеет пользователей в 16 странах мира в Европе, Азии, СНГ и Восточной Европе, Северной Америке и на Ближнем Востоке.

По собственным данным компании, только в России свыше 1,1 млн клиентов пользуются их WiFi-сетью с маркетинговым функционалом. Основатель Hot-WiFi — Дмитрий Степаненко, в 2019 году он победил в премии «Прорыв года» в номинации «Молодой предприниматель».

«Мы долго решались на выход в США — анализировали рынок, спрос, особенности законодательства. Мы вышли на американского предпринимателя, которого заинтересовали наши технологии WiFi-маркетинга. Он помог нам разобраться с особенностями WiFi-рынка и законов в США. Мы рассчитываем выйти на стабильную ежегодную прибыль $1-1,5 млн через два года», — поделился планами Степаненко.

Нововведения в сфере защиты персональной информации граждан сильно усложняют деятельность IT-компаний на территории штатов, пояснили в Hot-WiFi.

«Процесс выхода на американский рынок оказался очень сложным. Он сильно отличается от нашего. Здесь совершенно другое оборудование, другие законы и менталитет. Сейчас нам важно найти рабочую схему. Есть гипотеза, что американский рынок WiFi-маркетинга совершенно пуст, а спрос на него большой. Поэтому мы будем тестировать разные механики и проверять гипотезы, чтобы расширить нашу географию», — добавил технический директор Hot-WiFi Вадим Виноградов.

Спрос на WiFi-технологии стабильно растет не только на американском рынке. Согласно исследованиям Mordor Intelligence, аналитической компании из США, в 2021 году количество публичных WiFi-сетей в мире достигнет 524 млн. По сравнению с 2016 годом эта цифра выросла почти в 6 раз.

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