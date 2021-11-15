Отельеры попросили правительство поддержать гостиничный бизнес

«Опора России» попросила правительство предусмотреть поддержку туристического и гостиничного сектора. Среди предложений — ввести «невозвратные тарифы», снизить административную нагрузку, ограничить курортный сбор и другое.

Организация решила узнать о решениях на счет поддержки туристического и гостиничного сектора, которые сформулировали в рамках механизма трансформации делового климата. План мероприятий развития туристической сферы направили летом в Минэкономики, сообщил «Коммерсантъ».

В «Опоре России» считают, что реализация мер актуальна на фоне новых ограничений в регионах страны из-за роста заболеваемости коронавирусом. Среди них — требование при заселении в отели предоставлять сертификат о вакцинации, ПЦР-тест и т. п.

По данным вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова, за год издержки отельеров выросли на 20-25% из-за увеличения стоимости продуктов, расходных материалов и дополнительных сантребований.

К тому же, на фоне постепенного перехода отелей на заселение только гостей с QR-кодами клиенты мигрируют в частный сектор и неклассифицированные средства размещения.

Добиться будет сложно, Минфин уже признал инициативу нецелесообразной. В ведомстве считают, что снижение ставки НДС не гарантирует удешевления услуг, а уменьшение показателя с 20% до 10% для гостиничной отрасли может привести к сокращению доходов федерального бюджета на 37,2 млрд рублей в год.

Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает позицию Минфина в вопросе снижения НДС решающей, так как ведомство напрямую курирует финансовую политику государства, а потеря в условиях кризиса более 37 млрд рублей в год, по его мнению, выглядит неоправданной.

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