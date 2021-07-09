Российским отельерам дадут льготные кредиты

Ростуризм впервые запустил программу по льготному кредитованию инвесторов на строительство и реконструкцию отелей. Правительство на это выделило почти 19 млрд руб.
Средства позволят строить или реконструировать отели категории не менее «три звезды», площадью от 5000 кв. м или с номерным фондом от 120 номеров, а также санатории. Кредиты будут предоставляться на срок до 15 лет по ставке 3–5% годовых, сообщила пресс-служба Ростуризма.
«Объем выдачи кредитов мы оцениваем примерно в 200 млрд рублей к 2024 году. На эти средства будет начато строительство более 20 тыс. современных номеров», – рассказала руководитель ведомства Зарина Догузова.
Согласно утвержденным критериям, размер кредита может варьироваться от 100 млн до 70 млрд руб., а сам проект должен быть в высокой степени проработки. Льготный заем будет доступен организациям, у которых нет задолженности по зарплатам перед работниками и просроченных налоговых платежей.
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Фото: David Tadevosian/Shutterstock
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