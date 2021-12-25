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Эксперты рассказали об опасности использования Wi-Fi в отелях

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Во время путешествий за границу использование бесплатного Wi-Fi в отелях помогает существенно сэкономить траты на мобильную связь, однако специалисты считают, что это небезопасно.

Эксперты рассказали об опасности использования Wi-Fi в отелях

Как передает британское издание The Sun, бесплатные общественные сети Wi-Fi могут быть легко взломаны хакерами. Злоумышленники способны украсть данные банковских карт или получить доступ к личным кабинетам и страницам в соцсетях, когда пользователь будет вводить пароль или совершать покупки онлайн.

Поэтому безопаснее всего не входить на страницы, требующие ввод пароля. При этом клиенты отелей могут без риска «просто просматривать веб-страницы или проверять свежие новости».

Эксперты отмечают, что помочь защитить свои данные может VPN. При его использовании данные шифруются, поэтому «вы можете заходить в сеть, не рискуя стать жертвой мошенников».

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Фото: Unsplash

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