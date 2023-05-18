Россияне забронировали в Сочи до 80% отелей и гостиниц на лето

Номера в семейных отелях черноморского побережья забронированы почти на 100% на первую половину лета, сообщил РБК президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Отличается ситуация в Крыму — там забронировали лишь 20-30% отелей и гостиниц.
По словам Уманского, масштабы предварительного бронирования на предстоящее лето на 10-15% превышают показатели прошлого года. Планирующие отдых охотнее выбирают гостиницы среднего ценового сегмента, при этом бронь пятизвездочных отелей сократилась на 5%.
По данным туроператора Pegas Touristik, в некоторых отелях уже все занято по июль включительно. Средств размещения недостает на курортах Черного и Каспийского морей — в Сочи и Дагестане.
В Сочи на предстоящее лето уже забронировали до 80% объектов, уточняет председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов. Наиболее высокая загрузка отмечается в гостиницах и отелях в центре Сочи, в Адлере и поселке городского типа Сириус.
При этом пока остаются места в пригороде Сочи, в Лазаревском. В направлении Анапы и Геленджика также еще есть шанс забронировать номер, говорит Богданов.
Иная ситуация сложилась в Крыму — там забронировали лишь 20-30% средств размещения, указывает Forbes со ссылкой на министра курортов и туризма республики Вадима Волченко. По его словам, в минувшем году в это время путешественники забронировали уже до 40% гостиниц.
«Простой сезон мы не ожидаем, хотя выводы и прогнозы делать еще слишком рано», — сказал министр.
Как уточнил Волченко, из-за пониженного спроса местные средства размещения снижают цены на 30% и проводят всевозможные акции. Гости региона только выиграют от трудностей, с которыми столкнулась сфера, поскольку на полуострове их ждут «точно более лояльные» предложения, чем годом ранее и по сравнению с другими курортами, считает министр.
Фото на обложке: Maks Ershov /
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