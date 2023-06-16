В 2023 году в период ПМЭФ спрос на пятизвездочные отели в Петербурге упал на 42%

Спрос на авиабилеты в Петербург в период ПМЭФ снизился на 14% год к году, объем купленных железнодорожных билетов также упал на 9%. На 42% снизилась востребованность пятизвездочных отелей по сравнению с 2022 годом. Такие данные приводит «Аэроклуб».

В 2023 году делегаты форума забронировали в отелях на 19% меньше ночей, чем в прошлый раз.

Откуда приезжали на ПМЭФ

Чаще всего в период форума деловые путешественники выезжали в Петербург из Москвы, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Что касается иностранных делегатов, они выезжали в основном из Ирана, Китая и Узбекистана.

Для перелетов в Санкт-Петербург представители бизнеса чаще всего выбирали рейсы авиакомпании «Аэрофлот» (66%), S7 (12%) и «Победы» (5%).

Самый дорогой авиабилет бизнес-класса обошелся в 280 тыс. рублей в обе стороны. Его купил представитель добывающей и обрабатывающей промышленности, перелет осуществляла компания «Аэрофлот».

Размещение

В 2023 году доля бронирований в отелях категории «пять звезд» сократилась с 20% до 14%. Средняя стоимость арендуемых номеров снизилась на 13%, до 29 тыс. рублей за ночь.

Больше половины делегатов (55%) решили остановиться в отелях категории «четыре звезды». Еще 21% бизнес-путешественников предпочли заведения с тремя звездами. В пятизвездочных отелях забронировали 14% ночей, на объекты размещения без категории, к которым относятся в том числе квартиры и апартаменты, пришлось 9% забронированных ночей.

Кто бронировал отели

Представители добывающей и обрабатывающей промышленности и энергетики обеспечили четверть всех бронирований. На втором месте — сотрудники IT и телеком-компаний, на них пришлось 20% бронирований. Представители консалтинговых и финансовых компаний обеспечили 14% бронирований. Самое дорогое размещение обошлось представителю добывающей и обрабатывающей промышленности в 1,8 млн рублей за четыре ночи в пятизвездочном отеле.

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