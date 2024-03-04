Бывшего владельца банка «Югра» приговорили к 9 годам колонии по делу о растрате 23,6 млрд рублей

Бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина приговорили к 9 годам колонии по делу о крупной растрате. Другие фигуранты дела получили от 6 до 8,5 лет лишения свободы. По версии следствия, Хотин и подельники похитили 23,6 млрд рублей средств банка.
Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему владельцу банка «Югра». Алексея Хотина приговорили к 9 годам колонии общего режима, передает «Интерфакс».
Другие фигуранты дела получили от 6 до 8,5 лет лишения свободы – бывший президент банка Алексей Нефедов, бывший председатель правления Дмитрий Шиляев, директор московского филиала банка Нина Чернова.
Суд также взыскал с подсудимых 17,3 млрд рублей по иску банка «Югра» в счет погашения ущерба вкладчикам.
По версии следствия, Хотин и другие подсудимые похитили 23,6 млрд рублей средств банка «Югра» на выдаче невозвратных кредитов подконтрольным компаниям.
Фото на обложке: Lisa-Lisa /
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