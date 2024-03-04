Бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина приговорили к 9 годам колонии по делу о крупной растрате. Другие фигуранты дела получили от 6 до 8,5 лет лишения свободы. По версии следствия, Хотин и подельники похитили 23,6 млрд рублей средств банка.

Бывшего владельца банка «Югра» приговорили к 9 годам колонии по делу о растрате 23,6 млрд рублей