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Следствие попросило отправить основателя iSpring под домашний арест

Новости
Новости
Михаил Зеленин
Михаил Зеленин

Редактор новостного блока

Михаил Зеленин

Гособвинение ходатайствует о домашнем аресте основателя EdTech-компании iSpring Юрия Ускова, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «РИА Новостям» сообщил брат задержанного Владимир Усков.

Следствие попросило отправить основателя iSpring под домашний арест
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«Обвинение ему не предъявлено, то есть он до сих пор является подозреваемым. В 11:50 материалы дела были поданы в суд. Обвинение ходатайствует о домашнем аресте», — сказал агентству Владимир. Он добавил, что сейчас Юрий находится в ИВС.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования и причинах возбуждения уголовного дела против Ускова. Кроме того, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил разобраться в ситуации главе думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву.

О задержании основателя iSpring 11 февраля в своем Telegram-канале написал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Перед этим представители EdTech-компании сообщили, что в ней провели обыски. По их словам, внимание правоохранителей было связано с общественной деятельностью Ускова и его борьбой с застройкой рекреационных территорий в Марий Эл.

Источник Forbes в iSpring говорил, что обыски были связаны с покупкой компанией участка под строительство IT-деревни в 2013 году на открытых торгах у муниципалитета. Следствие считает, что покупка была совершена по заниженной цене.

iSpring разрабатывает решения для корпоративного обучения. В 2022 году компания открыла в Йошкар-Оле IT-институт. Выручка ООО «Ричмедиа» (юрлицо iSpring) в 2023 году составила 2,2 млрд рублей (1,6 млрд рублей в 2022-м), а чистая прибыль — 792 млн рублей.

Фото на обложке: Oleg Elkov / Shutterstock

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