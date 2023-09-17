Рост цен на новостройки в сентябре стал самым значительным с марта 2022-го

Повышение ключевой ставки Центробанка и ставок банков по кредитам и ипотекам привело к ажиотажному спросу россиян на новостройки. Рост средних цен на жилье на первичном рынке стал самым значительным за последние полтора года.

Согласно исследованию «Циан. Аналитики», приведенного «Коммерсантом», средняя стоимость первичной недвижимости в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях, в сентябре составила 152 тыс. рублей за кв. м, увеличившись на 3,6% за последние четыре недели.

Это наиболее выраженный месячный рост с марта 2022 года, когда средняя стоимость предложения увеличилась на 5,5% относительно февраля.

По подсчетам агентства недвижимости «Этажи», средняя стоимость новостроек в России сейчас составляет 121,8 тыс. рублей за кв. м, за месяц этот показатель вырос на 1,1%. Директор по продажам «Этажей» Сергей Зайцев рассказал, что на цены в сентябре влияет не только фактический рост стоимости, но и изменение структуры предложения: наиболее дешевые варианты раскупают первыми.

По данным «Авито Недвижимости», средний бюджет покупки квартиры в российской новостройке сейчас составляет 6,3 млн рублей. Представитель компании сообщил, что спрос на первичную недвижимость вырос на 9,5% за последний месяц и на 31,2% год к году.

Главной причиной повышения спроса Зайцев называет увеличение ключевой ставки: клиенты стараются заключить сделку до 20 сентября, когда минимальный размер взноса по ипотечным программам с господдержкой вырастет с 15 до 20%.

По мнению эксперта, цены на первичное жилье не будут снижаться в среднесрочной перспективе. На стоимость квартир в том числе влияют инфляционные риски и волатильность цен на стройматериалы.

Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов ожидает, что даже при снижении спроса номинальные цены предложения по инерции будут расти еще шесть-восемь недель.

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