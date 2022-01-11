Главным критерием россиян при смене жилья стала его площадь — исследование

Россияне назвали главные моменты, на которые обращают внимание при смене жилья. Если в 2020 году большинство жителей страны в первую очередь смотрели на цену, то в прошлом году основным критерием стало количество квадратных метров.
Исследование об отношении россиян к выбору своего жилья провели специалисты «Райффайзенбанка». В нем приняли участие более 2 тысяч респондентов из крупных регионов страны, в том числе Москвы и Петербурга.
Каждый девятый участник опроса при планировании сменить жилье в первую очередь хотел бы переехать в другой район – более престижный. 6% респондентов рассказывая о главных причинах для смены жилья назвали желание обзавестись собственным.
Подавляющее большинство участников опроса (75%) высказались в пользу увеличения площади квартиры. Примечательно, что в ранее главным критерием для смены жилья была его цена.
«Два года назад ситуация была обратной: на цену будущего жилья смотрели больше, чем на метраж. [...] И даже при равной цене большинство выберет квартиру большей площади, а не близкую к хорошей школе или центру», – отметили авторы исследования.
Почти половина респондентов, высказавшихся за увеличения площади жилья, хотели бы кухню по-просторнее, 32% – отдельную детскую комнату, 10% – свой кабинет.
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Фото на обложке: evgeniykleymenov /
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