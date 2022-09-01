В службе занятости РФ подсчитали количество ушедших из России иностранных компаний

В федеральной службе занятости подсчитали количество ушедших из России или приостановивших работу в стране иностранных компаний. По оценке ведомства, более 125 тысяч сотрудников этих организаций на данный момент находятся в простое.
С момента начала военной операции на Украине около 3 тысяч иностранных предприятий поставили бизнес на паузу, 500 из них – ликвидировали его, привели статистику в федеральной службе занятости РФ.
Из-за прекращения работы в России более 125 тысяч сотрудников этих организаций находятся в состоянии неопределенности или простоя. Примерно столько же обращений ведомство получило от россиян с просьбой защитить их трудовые права. Однако именно на иностранные компании пожаловались только 483 человека, отметили в службе.
Служба занятости направила статистику в профильный комитет Госдумы для подготовки мер поддержки населения. На данный момент служба предлагает оставшимся без работы гражданам выполнять общественные работы, за которые платят вместе с пособием по безработице.
Фото на обложке: администрация Тамбовской области
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