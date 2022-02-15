Вебинар «Как инвестировать в стартапы и приумножать капитал» пройдет 24 февраля

24 февраля состоится открытый вебинар, на котором президент международной организации инвесторов INVESTORO Виталий Полехин расскажет, как начать инвестировать в стартапы.
Глобальный рынок венчурных инвестиций в 2021 году вырос в два раза и, согласно последнему отчету CB Insights, составил $621 млрд. Также были поставлены новые рекорды и по общей стоимости сделок, и по суммам выходов, и по привлеченному капиталу для венчурных фондов.
Слушатели вебинара узнают:
- кто такие инвесторы ранних стадий;
- как и зачем инвестировать в стартапы;
- почему одни стартапы умирают, а другие показывают стремительный рост капитализации и становятся компаниями-единорогами;
- как устроен венчурный рынок;
- на какие тренды стоит обращать внимание при самостоятельном анализе проектов и их потенциальной доходности.
Участие бесплатное. Подробная информация и регистрация — на сайте.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Бум спроса на инновации в торговле, объем российских инвестиций в RetailTech вырос вдвое — исследование
- 2 Где взять деньги для выхода на маркетплейс? Пять источников финансирования
- 3 Конвертируемый заем для бизнеса: правила 2022 года
- 4 Как русскоговорящие основатели поднимают венчурные инвестиции? Статистика 27 стартапов
- 5 Показать все лучшее сразу
ВОЗМОЖНОСТИ
15 февраля 2022
17 февраля 2022
18 февраля 2022