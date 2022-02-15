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Вебинар «Как инвестировать в стартапы и приумножать капитал» пройдет 24 февраля

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

24 февраля состоится открытый вебинар, на котором президент международной организации инвесторов INVESTORO Виталий Полехин расскажет, как начать инвестировать в стартапы.

Вебинар «Как инвестировать в стартапы и приумножать капитал» пройдет 24 февраля

RED — первая открытая база данных о самых выдающихся предпринимателях России.

Глобальный рынок венчурных инвестиций в 2021 году вырос в два раза и, согласно последнему отчету CB Insights, составил $621 млрд. Также были поставлены новые рекорды и по общей стоимости сделок, и по суммам выходов, и по привлеченному капиталу для венчурных фондов. 

Слушатели вебинара узнают:

  • кто такие инвесторы ранних стадий;
  • как и зачем инвестировать в стартапы;
  • почему одни стартапы умирают, а другие показывают стремительный рост капитализации и становятся компаниями-единорогами;
  • как устроен венчурный рынок;
  • на какие тренды стоит обращать внимание при самостоятельном анализе проектов и их потенциальной доходности.

Участие бесплатное. Подробная информация и регистрация — на сайте.

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