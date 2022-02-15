Вебинар «Как инвестировать в стартапы и приумножать капитал» пройдет 24 февраля

Глобальный рынок венчурных инвестиций в 2021 году вырос в два раза и, согласно последнему отчету CB Insights, составил $621 млрд. Также были поставлены новые рекорды и по общей стоимости сделок, и по суммам выходов, и по привлеченному капиталу для венчурных фондов.

Слушатели вебинара узнают:

кто такие инвесторы ранних стадий;

как и зачем инвестировать в стартапы;

почему одни стартапы умирают, а другие показывают стремительный рост капитализации и становятся компаниями-единорогами;

как устроен венчурный рынок;

на какие тренды стоит обращать внимание при самостоятельном анализе проектов и их потенциальной доходности.

Участие бесплатное. Подробная информация и регистрация — на сайте.