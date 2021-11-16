Как подписаться на статьи по интересным темам на RB.RU

RB.RU предлагает новый сервис для пользователей — теперь вы можете подписаться на интересные вам темы и получать подборку свежих материалов раз в неделю на email.
Как настроить подписку
Сервис доступен для авторизованных пользователей RB.RU с заполненным email. Для авторизации или регистрации нажмите на иконку в правом верхнем углу экрана:
Теперь вы можете выбрать для подписки любой тег. Для выбора тега нужно перейти в список тегов или посмотреть на теги, присвоенные статье, которую вы читаете.
Так помечены теги в конце материала
Перейдите на страницу тега. В шапке вы увидите возможность подписаться на тему или отменить подписку, если вы до этого были подписаны на тег.
Нажмите на кнопку, чтобы подписаться на тег
Рекомендуем добавить адрес отправителя — [email protected] — в контакты в своем почтовом клиенте, чтобы письма не попадали в спам.
Что будет в письме
Раз в неделю по пятницам вы будете получать письмо с подборкой материалов по всем тегам, на которые вы подписаны, за последние 7 дней. В любой момент вы можете добавить новые темы в подписку или отписаться от не актуальных вам тегов.
Если у вас есть замечания и предложения по рассылке, пишите нам на [email protected]. Разные варианты писем от RB.RU также доступны на этой странице.
Фото на обложке: Unsplash.
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