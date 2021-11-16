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Как подписаться на статьи по интересным темам на RB.RU

Новости
Светлана Зыкова
Светлана Зыкова

Главный редактор RB.RU

Светлана Зыкова

RB.RU предлагает новый сервис для пользователей — теперь вы можете подписаться на интересные вам темы и получать подборку свежих материалов раз в неделю на email.

Как подписаться на статьи по интересным темам на RB.RU

Как настроить подписку

Сервис доступен для авторизованных пользователей RB.RU с заполненным email. Для авторизации или регистрации нажмите на иконку в правом верхнем углу экрана: Авторизоваться на сайте RB.RU

Теперь вы можете выбрать для подписки любой тег. Для выбора тега нужно перейти в список тегов или посмотреть на теги, присвоенные статье, которую вы читаете.

Теги RB.RU

Так помечены теги в конце материала

Перейдите на страницу тега. В шапке вы увидите возможность подписаться на тему или отменить подписку, если вы до этого были подписаны на тег.

Шапка страницы RB.RU

Нажмите на кнопку, чтобы подписаться на тег

Рекомендуем добавить адрес отправителя — [email protected] — в контакты в своем почтовом клиенте, чтобы письма не попадали в спам.

 

Что будет в письме

Раз в неделю по пятницам вы будете получать письмо с подборкой материалов по всем тегам, на которые вы подписаны, за последние 7 дней. В любой момент вы можете добавить новые темы в подписку или отписаться от не актуальных вам тегов.

 

Письмо с подпиской RB.RU

 

Если у вас есть замечания и предложения по рассылке, пишите нам на [email protected]. Разные варианты писем от RB.RU также доступны на этой странице

Фото на обложке: Unsplash.

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