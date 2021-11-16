Как подписаться на статьи по интересным темам на RB.RU

RB.RU предлагает новый сервис для пользователей — теперь вы можете подписаться на интересные вам темы и получать подборку свежих материалов раз в неделю на email.

Как настроить подписку

Сервис доступен для авторизованных пользователей RB.RU с заполненным email. Для авторизации или регистрации нажмите на иконку в правом верхнем углу экрана:

Теперь вы можете выбрать для подписки любой тег. Для выбора тега нужно перейти в список тегов или посмотреть на теги, присвоенные статье, которую вы читаете.

Так помечены теги в конце материала

Перейдите на страницу тега. В шапке вы увидите возможность подписаться на тему или отменить подписку, если вы до этого были подписаны на тег.

Нажмите на кнопку, чтобы подписаться на тег

Рекомендуем добавить адрес отправителя — [email protected] — в контакты в своем почтовом клиенте, чтобы письма не попадали в спам.

Что будет в письме

Раз в неделю по пятницам вы будете получать письмо с подборкой материалов по всем тегам, на которые вы подписаны, за последние 7 дней. В любой момент вы можете добавить новые темы в подписку или отписаться от не актуальных вам тегов.

Если у вас есть замечания и предложения по рассылке, пишите нам на [email protected]. Разные варианты писем от RB.RU также доступны на этой странице.

Фото на обложке: Unsplash.