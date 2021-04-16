HowMuchTravel покоряет мир: российский стартап оценили в $2 млн

Российский Travel стартап HowMuchTravel вошел в акселератор Starta Ventures с оценкой в $2 млн. Сумма инвестиций может достичь $500 тысяч.

HowMuchTravel стал участников программы 11 Global Residency Track program, организованной венчурным фондом Starta Ventures. Программа рассчитана на полгода и предназначена для стартапов, выходящих на американский и международный рынок.

Российский стартап претендует на получение инвестиций в размере $200-500 тысяч от Starta Ventures при оценке компани в $2 млн, гласит пресс-релиз, полученный редакцией RB.RU.

Вместе с Starta Ventures команда планирует выйти на рынок США, адаптироваться к культуре ведения бизнеса, подключить американские компании для сотрудничества, получить высокие показатели и собрать следующий раунд инвестиций. Объем инвестиций на старте варьируется от $100 до $120 тысяч, включая оплату программы. Денежные средства выдаются в обмен на 3-6% акций стартапа.

Помимо этого, Starta окажет дальнейшую поддержку со стороны платформы соинвестирования Liqvest, поддержит с инкорпорацией и приездом команды в Нью-Йорк для совместной работы.

Стартап HowMuchTravel запустили зимой 2020 года Клавдия Малышева, Антон Клименков и Слава Коростелев. Во время карантина команда активно работала над продуктом и в результате стала одним из победителей акселератора Moscow Travel Hub, прошла Skolkovo Startup Academy и буткемп Sber x 500 Startups. Также компания является выпускником Travel Фабрики.

HowMuchTravel планирует бюджет путешествий в любую точку мира, советует места и помогает экономить в поездках. Сервис ориентирован на путешественников, которые ищут выгодный способ добраться до нужного места и хотят сразу оценить будущие затраты.

Мобильные приложение на платформах iOS и Android помогают пользователям сократить время на планирование путешествия с помощью умного алгоритма, который работает с данными лидеров travel рынка в режиме реального времени, сообщила команда HowMuchTravel.

«Нам было важно создать сервис, который по-настоящему помогает самостоятельным путешественникам. Наша команда объездила более 65 стран мира, и первая версия продукта была проверена на себе. Уже после этого мы придумали алгоритм, который позволяет рассчитать точный бюджет путешествия, опираясь на данные лидеров travel рынка и мобильные приложения, которые помогают не только планировать поездку, но и экономить на непредвиденных расходах», — отметила Клавдия Малышева, одна из соосновательниц стартапа.

По словам Анастасии Лыковой, партнёра Starta Ventures, туристическая индустрия сейчас готовится к огромному буму, так как пандемия открыла возможности для новых игроков рынка со свежим подходом.

«Думаю, сейчас тот самый момент, когда нужно брать и делать, и команда HowMuchTravel нас очень впечатлила своим execution и результатами. Надеемся, что вместе мы сможем вырастить новое household name на рынке глобального traveltech», — заявила Лыкова.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: HowMuchTravel.