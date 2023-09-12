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Структура HP решила оспорить решение суда в России о выплате дистрибьютору 1,4 млрд рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российское подразделение HP — ООО «Хьюлетт Паккард энтерпрайз» (HPE) — подало апелляцию на решение московского арбитражного суда о выплате 1,4 млрд рублей российскому дистрибьютору компьютерной техники OCS Distrubution. Компания занималась продажей облачных решений и серверов.

Структура HP решила оспорить решение суда в России о выплате дистрибьютору 1,4 млрд рублей

Подробности дела неизвестны, потому что оно рассматривалось в закрытом режиме, пишут «Ведомости».

По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, суть иска может быть в том, что HPE не поставила серверное оборудование и СХД, которые OCS собиралась устанавливать своим клиентам в корпоративном секторе.

Эксперты не исключают, что стороны могут заключить мировое соглашение.

Фото на обложке: 9091086 / Shutterstock

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