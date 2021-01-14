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HP представил новые ноутбуки и сверхширокий монитор для удаленной и офисной работы

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

На ежегодной выставке электроники CES 2021 компания HP представила новые продукты — ноутбуки коммерческого сегмента серий HP EliteBook и HP ProBook, а также сверхширокий монитор. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

HP представил новые ноутбуки и сверхширокий монитор для удаленной и офисной работы
  • HP EliteBook 805 G8 с 13,3, 14 и 15,6-дюймовым экраном оснащены мобильным процессором AMD Ryzen PRO 5000 Series и отличаются длительным временем автономной работы.

Ноутбук, в том числе поддерживает функцию HP QuickDrop, которая позволяет безопасно передавать фотографии, видео и другие файлы между ПК и телефоном. Также в него встроена технология обнаружения взломов HP Tamper Lock, блокирующая компьютер, если он был вскрыт или поврежден.

Опциональная технология HP Sure View Reflect позволяет работать с ноутбуком, не опасаясь находящихся рядом людей. При активации функции экран приобретает медный цвет и становится нечитаемым для просмотра с боковых сторон.

По заявлению компании, новые ноутбуки входят в число одних из самых экологичных в мире компьютеров. Для производства корпусов динамиков используется переработанный океанический пластик. Внешняя упаковка полностью выполнена из вторсырья.

hp

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Модели будут доступны для покупки в России в апреле 2021 года по цене от 52990 рублей.

  • Ноутбук HP ProBook 635 Aero G8 отличается малым весом, который составляет менее 1 кг.
«Элегантный дизайн, мощные функции безопасности корпоративного класса и длительное время работы от аккумулятора помогают сотрудникам сохранять продуктивность, где бы они ни находились», — сообщают в HP.
Модель поступит в продажу в России в мае 2021 года по цене от 55990 рублей.
  • HP ProBook x360 435 G8 оснащен корпусом-трансформером с возможностью разворота на 360 градусов и может использоваться в 4 различных режимах. Ноутбук поступит в продажу в России в марте 2021 по цене от 49990 рублей.

hp

  • Модели HP ProBook 445 G8, HP ProBook 455 G8 и HP ProBook 435 x360 G8 предназначены для представителей МСБ. Опционально ноутбуки поддерживают новые мобильные процессоры серии AMD Ryzen 5000. Они будут доступны для покупки в России в феврале 2021 года по цене от 39990 рублей
  • Монитор HP P34hc WQHD имеет 34-дюймовый диагональный изогнутый экран. Высота и угол наклона экрана можно отрегулировать. К монитору предлагается единый кабель USB-C для передачи данных и аккумулятора мощностью до 65 Вт.

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Монитор будет доступен для покупки в России в конце января 2021 года по цене от 36990 рублей.

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