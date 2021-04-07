14 апреля в рамках проекта Breakfast deal от Startech.vc пройдет бизнес-завтрак, посвященный технологиям в образовании и HR-индустрии. Гостей ждут выступления экспертов и нетворкинг.

На бизнес-завтраке в Москве эксперты обсудят рынок HR- и образовательных технологий