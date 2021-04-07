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На бизнес-завтраке в Москве эксперты обсудят рынок HR- и образовательных технологий

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

14 апреля в рамках проекта Breakfast deal от Startech.vc пройдет бизнес-завтрак, посвященный технологиям в образовании и HR-индустрии. Гостей ждут выступления экспертов и нетворкинг.

На бизнес-завтраке в Москве эксперты обсудят рынок HR- и образовательных технологий

Перед участниками выступят:

  • Максим Спиридонов — серийный технологический предприниматель, сооснователь образовательного холдинга «Нетология-групп», проектов Digital Dolina, Jump.bio, онлайн-школы «Фоксфорд» и других.
  • Оксана Погодаева — управляющий партнер инвестиционного акселератора HR&ED-tech.

Тема встречи — «HR-Tech & EdTech в новой реальности». Спикеры поговорят о следующих проблемах:

  • где технологическим проектам из сфер HR и образования искать инвестиции во время кризиса;
  • что думают пользователи об онлайн-обучении;
  • где больше перспектив для стартапов из этой области — в России или за рубежом;
  • как сотрудничать с корпорациями и государством и многие другие.

Встреча стартует в «Доме культур» в 10:00. Узнать подробности и купить билет можно на странице мероприятия.

Фото на обложке: Ann in the uk / Shutterstock

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