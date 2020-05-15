Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Любовь к красивому коду: HeadHunter рассказал о требованиях к IT-специалистам

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Рекрутинговый портал HeadHunter по просьбе Rusbase изучил, какие навыки и компетенции работодатели хотят видеть в IT-специалистах. 

Любовь к красивому коду: HeadHunter рассказал о требованиях к IT-специалистам

Самые популярные технические навыки в вакансиях программистов и разработчиков в России в 2019-2020 гг.: 

  • JavaScript;
  • Git;
  • SQL;
  • HTML;
  • CSS;
  • PHP;
  • Java;
  • MySQL;
  • ООП;
  • C#.      

Кроме того, работодатели ждут, что у хороших IT-специалистов есть опыт участия в проектных командах или командной разработки. Среди требований к сотрудникам — знание методологий управления разработкой: Scrum, Agile, Kanban, Waterfall, ретроспективы, демонстрации, коллективная оценка.

Еще от IT-специалистов ждут умения разбираться в чужом коде и портфолио выполненных проектов. 

«В вакансиях все чаще встречаются и эстетические требования: культура тестирования кода, любовь к красивому коду и элегантным решениям, аккуратизм и идеализм в вопросах интерфейсов», — отметили в HeadHunter. 

Фото: REDPIXEL.PL / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

15 мая 2020

Смарт.Эволюция

15 мая 2020

Идеатон Science Fest

17 мая 2020

КИвО

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

15 мая 2020

Смарт.Эволюция

15 мая 2020

Идеатон Science Fest

17 мая 2020

КИвО

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма