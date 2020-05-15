Любовь к красивому коду: HeadHunter рассказал о требованиях к IT-специалистам
Рекрутинговый портал HeadHunter по просьбе Rusbase изучил, какие навыки и компетенции работодатели хотят видеть в IT-специалистах.
Самые популярные технические навыки в вакансиях программистов и разработчиков в России в 2019-2020 гг.:
- JavaScript;
- Git;
- SQL;
- HTML;
- CSS;
- PHP;
- Java;
- MySQL;
- ООП;
- C#.
Кроме того, работодатели ждут, что у хороших IT-специалистов есть опыт участия в проектных командах или командной разработки. Среди требований к сотрудникам — знание методологий управления разработкой: Scrum, Agile, Kanban, Waterfall, ретроспективы, демонстрации, коллективная оценка.
Еще от IT-специалистов ждут умения разбираться в чужом коде и портфолио выполненных проектов.
«В вакансиях все чаще встречаются и эстетические требования: культура тестирования кода, любовь к красивому коду и элегантным решениям, аккуратизм и идеализм в вопросах интерфейсов», — отметили в HeadHunter.
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