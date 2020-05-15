Любовь к красивому коду: HeadHunter рассказал о требованиях к IT-специалистам

Рекрутинговый портал HeadHunter по просьбе Rusbase изучил, какие навыки и компетенции работодатели хотят видеть в IT-специалистах.

Самые популярные технические навыки в вакансиях программистов и разработчиков в России в 2019-2020 гг.:

JavaScript;

Git;

SQL;

HTML;

CSS;

PHP;

Java;

MySQL;

ООП;

C#.

Кроме того, работодатели ждут, что у хороших IT-специалистов есть опыт участия в проектных командах или командной разработки. Среди требований к сотрудникам — знание методологий управления разработкой: Scrum, Agile, Kanban, Waterfall, ретроспективы, демонстрации, коллективная оценка.

Еще от IT-специалистов ждут умения разбираться в чужом коде и портфолио выполненных проектов.