HR-сервис «Эйч» предложил бизнесу оплатить консультации потерявшим работу специалистам

Сервис развития карьеры «Эйч» запустил программу поддержки специалистов, которые оказались в кризисной ситуации, потеряли работу и ищут возможности развивать карьеру в России и за границей. Они получат бесплатные карьерные консультации от специалистов из AliExpress, «Яндекса», VK, «Сбера» и других компаний.

Консультации будут оплачиваться с помощью «подвешенных средств» — пожертвований и донатов компаний и неравнодушных к проблеме людей. Программу уже поддержал сервис доставки еды «Кухня на районе».

За март «Эйч» получил более 4,5 тыс. заявок на программу, они и будут оплачены пожертвованиями сервиса доставки еды.

Сбор заявок на «подвешенные консультации» еще идет. Чтобы воспользоваться функцией, пользователю нужно перейти на сайт проекта и заполнить анкету. Поддержать проект можно любой суммой от 500 рублей. Все деньги будут направлены на оплату консультаций для специалистов в трудной ситуации.

Фото на обложке: Unsplash