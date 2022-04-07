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HR-сервис «Эйч» предложил бизнесу оплатить консультации потерявшим работу специалистам

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис развития карьеры «Эйч» запустил программу поддержки специалистов, которые оказались в кризисной ситуации, потеряли работу и ищут возможности развивать карьеру в России и за границей. Они получат бесплатные карьерные консультации от специалистов из AliExpress, «Яндекса», VK, «Сбера» и других компаний.

HR-сервис «Эйч» предложил бизнесу оплатить консультации потерявшим работу специалистам

Консультации будут оплачиваться с помощью «подвешенных средств» — пожертвований и донатов компаний и неравнодушных к проблеме людей. Программу уже поддержал сервис доставки еды «Кухня на районе».

За март «Эйч» получил более 4,5 тыс. заявок на программу, они и будут оплачены пожертвованиями сервиса доставки еды.

Сбор заявок на «подвешенные консультации» еще идет. Чтобы воспользоваться функцией, пользователю нужно перейти на сайт проекта и заполнить анкету. Поддержать проект можно любой суммой от 500 рублей. Все деньги будут направлены на оплату консультаций для специалистов в трудной ситуации.

Фото на обложке: Unsplash

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