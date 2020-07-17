Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Эксперты рассказали о спросе на специалистов в сфере Data Science

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Академия больших данных MADE от Mail.ru Group и рекрутинговый портал HeadHunter составили портреты российских специалистов по анализу данных (Data Science) и машинному обучению (Machine Learning). Rusbase ознакомился с результатами исследования.

Эксперты рассказали о спросе на специалистов в сфере Data Science

Эксперты проанализировали 10,5 тысячи резюме и 8,1 тысячи вакансий. Аналитики выяснили, как менялся спрос на таких специалистов, где они живут и что умеют.

Специалисты по анализу данных — одни из самых востребованных на рынке. В 2019 году вакансий в области анализа данных стало больше в 1,4 раза по сравнению с 2018 годом. Количество вакансий в области машинного обучения выросло в 1,3 раза.

Чаще всего дата-сайентистов ищут финансовые и IT-компании. Самое распространенное требование к соискателям — знание Python.

Это требование встречается в 45% вакансий специалистов по анализу данных и в половине 51% вакансий в области машинного обучения.

Еще работодатели хотят, чтобы специалисты по анализу данных знали SQL, владели интеллектуальным анализом данных (Data Mining), математической статистикой и умели работать с большими данными. От специалистов по машинному обучению ждут владения C++, SQL, Linux.

Количество дата-сайентистов тоже растет. С июля 2019 года по апрель 2020 года резюме специалистов по анализу данных и машинному обучению стало больше на 33%. Первые в среднем размещают 246 резюме в месяц, вторые – 47.

В целом предложение на рынке Data Science соответствует спросу. Среди самых распространенных навыков специалистов по анализу данных – владение Python, SQL, анализом данных, Git и Linux. Опытных специалистов отличают развитые навыки анализа данных, в том числе интеллектуального (Data Analysis и Data Mining).

У специалистов по машинному обучению в топе такие навыки, как владение Python, SQL, Git, Linux и С++.

65% вакансий специалистов по в сфере анализа данных и 50% вакансий специалистов в области машинного обучения приходятся на Москву. На втором месте Санкт-Петербург: здесь размещены 15% вакансий специалистов в сфере анализа данных и 18% вакансий в области машинного обучения. В этих двух городах больше всего и соискателей.

Фото: pathdoc / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

17 июля 2020

Математические бои

19 июля 2020

FTh Connection

19 июля 2020

Летняя школа краудфандинга

19 июля 2020

Polytech PROJECT

20 июля 2020

SKL Tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма