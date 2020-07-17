Эксперты рассказали о спросе на специалистов в сфере Data Science

Академия больших данных MADE от Mail.ru Group и рекрутинговый портал HeadHunter составили портреты российских специалистов по анализу данных (Data Science) и машинному обучению (Machine Learning). Rusbase ознакомился с результатами исследования.

Эксперты проанализировали 10,5 тысячи резюме и 8,1 тысячи вакансий. Аналитики выяснили, как менялся спрос на таких специалистов, где они живут и что умеют.

Специалисты по анализу данных — одни из самых востребованных на рынке. В 2019 году вакансий в области анализа данных стало больше в 1,4 раза по сравнению с 2018 годом. Количество вакансий в области машинного обучения выросло в 1,3 раза.

Чаще всего дата-сайентистов ищут финансовые и IT-компании. Самое распространенное требование к соискателям — знание Python.

Это требование встречается в 45% вакансий специалистов по анализу данных и в половине 51% вакансий в области машинного обучения.

Еще работодатели хотят, чтобы специалисты по анализу данных знали SQL, владели интеллектуальным анализом данных (Data Mining), математической статистикой и умели работать с большими данными. От специалистов по машинному обучению ждут владения C++, SQL, Linux.

Количество дата-сайентистов тоже растет. С июля 2019 года по апрель 2020 года резюме специалистов по анализу данных и машинному обучению стало больше на 33%. Первые в среднем размещают 246 резюме в месяц, вторые – 47.

В целом предложение на рынке Data Science соответствует спросу. Среди самых распространенных навыков специалистов по анализу данных – владение Python, SQL, анализом данных, Git и Linux. Опытных специалистов отличают развитые навыки анализа данных, в том числе интеллектуального (Data Analysis и Data Mining).

У специалистов по машинному обучению в топе такие навыки, как владение Python, SQL, Git, Linux и С++.

65% вакансий специалистов по в сфере анализа данных и 50% вакансий специалистов в области машинного обучения приходятся на Москву. На втором месте Санкт-Петербург: здесь размещены 15% вакансий специалистов в сфере анализа данных и 18% вакансий в области машинного обучения. В этих двух городах больше всего и соискателей.

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