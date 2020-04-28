«Работа.ру» запустила рекрутинговый сервис для стартапов
Портал «Работа.ру» при поддержке акселератора Сбербанка запустил рекрутинговый сервис для стартапов. Об этом Rusbase рассказали в компании.
Задача сервиса — помочь стартапам найти сотрудников. Первые пользователи сервиса — стартапы акселераторов Сбербанка, резиденты технопарка «Сколково» и портфельные компании Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).
Проекты, которые ищут сотрудников, находятся на разных стадиях: от идеи до работающего бизнеса.
«В период нестабильности важно развивать и запускать новые проекты, которые могут помочь обществу», — отметил генеральный директор «Работа.ру» Вадим Шаповалов.
Источник: Startup.rabota.ru
Некоторые стартапы предлагают потенциальным сотрудникам опционы или долю в бизнесе. Соискатели могут выбрать тип занятости: полную, частичную или проектную.
«Мы понимаем, что в ближайшем будущем многие стартапы уйдут с рынка или сделают пивот. Но для многих из них новая цифровая реальность открыла новые возможности. Насколько стартапы смогут воспользоваться этими возможностями, зависит от их команд. Поэтому борьба за таланты становится актуальной как никогда», — прокомментировал первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter