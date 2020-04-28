«Работа.ру» запустила рекрутинговый сервис для стартапов

«Мы понимаем, что в ближайшем будущем многие стартапы уйдут с рынка или сделают пивот. Но для многих из них новая цифровая реальность открыла новые возможности. Насколько стартапы смогут воспользоваться этими возможностями, зависит от их команд. Поэтому борьба за таланты становится актуальной как никогда», — прокомментировал первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.