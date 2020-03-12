До 18 марта принимаются заявки на участие в акселераторе HRup, который предназначен для стартапов из сфер HR и профессиональной подготовки. Акселератор готов вложить в лучшие команды от трех до пяти миллионов рублей.

Открылся набор в акселератор для проектов в сфере HR и образования