Открылся набор в акселератор для проектов в сфере HR и образования
До 18 марта принимаются заявки на участие в акселераторе HRup, который предназначен для стартапов из сфер HR и профессиональной подготовки. Акселератор готов вложить в лучшие команды от трех до пяти миллионов рублей.
Участники пройдут трехмесячную образовательную программу, получат консультации экспертов, поддержку в юридических, финансовых и стратегических вопросах, помощь в проработке воронки продаж, создании презентации для инвесторов и многом другом.
Подать заявку могут стартапы из стран СНГ с инновационным решением, готовым прототипом продукта и MVP, первыми продажами и бизнес-планом, а также командой минимум из двух человек.
Так как в акселераторе участвуют стартапы из разных стран, обучение и консультации будут проходить онлайн. Однако команды должны приехать в Москву на Demo Day, где они представят свои проекты инвесторам и корпорациям.
Желающие попасть в акселератор должны развивать технологии в одной из областей:
- подбор персонала;
- обучение сотрудников;
- управление работой команды;
- контроль производительности труда;
- автоматизация HR-процессов;
- мотивация сотрудников;
- геймификация обучения и других.
HRup — проект бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ и акселератора HR&ED-Tech. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.
Фото на обложке: Arlington Research/Unsplash
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