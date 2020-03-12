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Открылся набор в акселератор для проектов в сфере HR и образования

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

До 18 марта принимаются заявки на участие в акселераторе HRup, который предназначен для стартапов из сфер HR и профессиональной подготовки. Акселератор готов вложить в лучшие команды от трех до пяти миллионов рублей.

Открылся набор в акселератор для проектов в сфере HR и образования

Участники пройдут трехмесячную образовательную программу, получат консультации экспертов, поддержку в юридических, финансовых и стратегических вопросах, помощь в проработке воронки продаж, создании презентации для инвесторов и многом другом.

Подать заявку могут стартапы из стран СНГ с инновационным решением, готовым прототипом продукта и MVP, первыми продажами и бизнес-планом, а также командой минимум из двух человек.

Так как в акселераторе участвуют стартапы из разных стран, обучение и консультации будут проходить онлайн. Однако команды должны приехать в Москву на Demo Day, где они представят свои проекты инвесторам и корпорациям.

Желающие попасть в акселератор должны развивать технологии в одной из областей:

  • подбор персонала;
  • обучение сотрудников;
  • управление работой команды;
  • контроль производительности труда;
  • автоматизация HR-процессов;
  • мотивация сотрудников;
  • геймификация обучения и других.

HRup — проект бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ и акселератора HR&ED-Tech. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.

Фото на обложке: Arlington Research/Unsplash

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