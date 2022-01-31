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Компании в России стали чаще принимать на работу бывших сотрудников своих конкурентов – исследование

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Большинство российских компаний без ограничений принимают на работу бывших сотрудников своих конкурентов. Число тех, кто активно придерживается такой политики, год к году выросло. В основном это предприятия из сфер строительства и финансов.

Компании в России стали чаще принимать на работу бывших сотрудников своих конкурентов – исследование

Такие выводы сделали специалисты сервиса SuperJob по результатам проведенного исследования. В нем приняли участие 1 тыс. работодателей из всех округов России.

72% компаний в России спокойно принимают в штат сотрудников, которые ранее работали в предприятиях-конкурентах. Это более характерно политике крупных компаний с численностью персонала от 1 тыс. человек, а также фирмам из сферы строительства и финансов.

Однако есть и те, кто проявляет осторожность при найме сотрудника с опытом работы в компании-конкуренте. Трудоустраивают таких сотрудников только в исключительных случаях IT-компании (25%) и производственные предприятия (24%). 8% компаний из сферы IT и вовсе отказывают кандидатам с подобными строками в резюме.

Вакансии своих соперников в бизнесе отслеживают около 40% работодателей. 36% компаний следят за резюме, которые публикуются от имени сотрудников предприятий-конкурентов. Такие активности больше проявляют крупные компании, нежели предприятия малого и среднего бизнесов.

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Фото на обложке: Pavel L Photo and Video / Shutterstock

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