Компании в России стали чаще принимать на работу бывших сотрудников своих конкурентов – исследование

Большинство российских компаний без ограничений принимают на работу бывших сотрудников своих конкурентов. Число тех, кто активно придерживается такой политики, год к году выросло. В основном это предприятия из сфер строительства и финансов.

Такие выводы сделали специалисты сервиса SuperJob по результатам проведенного исследования. В нем приняли участие 1 тыс. работодателей из всех округов России.

72% компаний в России спокойно принимают в штат сотрудников, которые ранее работали в предприятиях-конкурентах. Это более характерно политике крупных компаний с численностью персонала от 1 тыс. человек, а также фирмам из сферы строительства и финансов.

Однако есть и те, кто проявляет осторожность при найме сотрудника с опытом работы в компании-конкуренте. Трудоустраивают таких сотрудников только в исключительных случаях IT-компании (25%) и производственные предприятия (24%). 8% компаний из сферы IT и вовсе отказывают кандидатам с подобными строками в резюме.

Вакансии своих соперников в бизнесе отслеживают около 40% работодателей. 36% компаний следят за резюме, которые публикуются от имени сотрудников предприятий-конкурентов. Такие активности больше проявляют крупные компании, нежели предприятия малого и среднего бизнесов.

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