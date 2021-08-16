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Более половины работодателей обращают внимание на образ сотрудника в соцсетях — исследование

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Образ, создаваемый в социальных сетях, очень важен для получения должности – так считают более 50% компаний, принявших участие в исследовании экспертов аналитического центра «АльфаСтрахование».

Более половины работодателей обращают внимание на образ сотрудника в соцсетях — исследование

Исследование было проведено путем опроса, в котором приняли участие почти 1,5 тысячи HR-специалистов из разных регионов России.

Больше половины (52%) респондентов ответили, что образ человека в соцсетях очень важен для получения должности в их компании. 27% опрошенных отметили, что обращают внимание на социальные сети только при приеме на руководящие должности, а 21% специалистов отметили, что образ «не важен совсем».

Тем не менее, несоответствие «портрета» соискателя в социальных сетях стандарту компании является причиной отказа при приеме на работу лишь в 13% случаев. Наиболее частая причина – ложная информация в резюме. 27% работодателей отказывают соискателям, которые солгали в резюме о предыдущих местах работы. Для 14% работодателей решающим фактором может стать нелестный отзыв с предыдущего места работы, а для 10% – слишком частая смена места работы. 

В первую очередь при просмотре резюме работодатели обращают внимание на возраст, пол и семейное положение кандидата. Об этом рассказали 58% HR-специалистов. Для 29% важнейшим пунктом в резюме является образование, и лишь 13% респондентов признались, что сразу начинают изучать предыдущие места работы и должности.

Самыми «ненадежными» специалистами по мнению компаний считаются сотрудники с маленькими детьми (38%) – они чаще других просят отгулы или уходят на больничные. Вторыми по «неблагонадежности» являются опытные работники, которые соглашаются на невысокую зарплату, чтобы со временем претендовать на более высокие должности и зарплату – так считают 23% опрошенных. 21% работодателей стараются не брать на работу тех, кто недавно вступил в брак, и еще 18% с недоверием относятся к молодым сотрудникам без опыта работы. 

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Фото: Unsplash

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