HR-tech платформа Clockster привлекла $750 тысяч от международных инвесторов

В казахстанский стартап Clockster в ходе раунда А вложили российский инвестиционный акселератор HR&ED-tech ($150 тысяч), частный бизнес-ангел Талгат Исмаил ($100 тысяч) и сингапурский венчурный фонд Quest Ventures ($500 тысяч). Об этом Rusbase рассказали представители акселератора HR&ED-tech.

Clockster представляет собой платформу для автоматизации учета рабочего времени сотрудников для малого и среднего бизнеса. По данным Clockster, сервис сокращает упущенную прибыль на 10-15%, повышает эффективность сотрудников на 20%, сокращает затраты на управление корпоративным расписанием и приводит в порядок документацию.

«У платформы есть потенциал для рынка нашей страны, помимо инвестиций мы предоставили экспертизу и нетворк для масштабирования в России. По исследованию Deloitte Consulting, 67% российских компаний подтверждают: на рынке отсутствуют системы сбора и обработки данных о сотрудниках», — пояснила управляющий партнер HR&ED-tech Оксана Погодаева.

Стартап Clockster был запущен в 2018 году. За это время он привлек $100 тысяч от частного инвестора, $240 тысяч от казахстанского венчурного фонда ABC-I2BF Seed Fund и бизнес-ангела Олжаса Жиенкулова, сооснователя и директора сингапурского фонда Paladigm Capital.

Полученные в текущем раунде инвестиции компания планирует направить на масштабирование бизнеса в Юго-Восточной Азии и СНГ, R&D и маркетинг.

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