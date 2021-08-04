Рекрутинговые сервисы начали добавлять в резюме строчку о статусе вакцинации

Сервис по поиску работы SuperJob добавил новые настройки для резюме и вакансий, которые позволят упростить коммуникацию между работодателем и соискателем на тему вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.

По данным исследования компании, COVID-статусом соискателя интересуется каждый второй работодатель. Чтобы упростить процесс трудоустройства, SuperJob предложил новые поля в резюме и вакансиях.

Соискатели могут рассказать о статусе вакцинации от COVID-19: «вакцинирован»/«прохожу вакцинацию»/«готов к вакцинации». Работодатель может добавить в вакансию поле «сертификат о вакцинации не нужен»/«готов(а) к вакцинации»/«не имеет значения».

«В последнее время к нам регулярно обращаются клиенты из разных сфер с просьбой оптимизировать процесс получения информации о COVID-статусе соискателя — до сих пор на это приходилось тратить время. Теперь мы упростили этот процесс и сделали трудоустройство через SuperJob более быстрым и удобным и для работодателя, и для соискателя», – сказала генеральный директор SuperJob Анастасия Чучалова.

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