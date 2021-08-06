HR&ED-tech и Modelta собирают стартапы для карты российского рынка HRTech

Евгения Хрисанфова
Фонд HR&ED-tech и агентство Modelta проводят исследование российского рынка технологических HR-проектов. Принять участие в опросе могут основатели стартапов, инвесторы и HR-специалисты.
HR&ED-tech и Modelta собирают стартапы для карты российского рынка HRTechЕвгения Хрисанфова
По словам организаторов исследования, карта позволит оценить развитие рынка и определить перспективные направления. Она поможет стартапам найти заказчиков и инвесторов, компаниям — новые технологии и возможности для пилотов, а фондам и бизнес-ангелам — проекты для финансирования.
Участники получат билеты на мероприятие в сфере HRTech, отчеты компаний и результаты исследования.
Опрос можно пройти по ссылкам:
- для основателей HRTech-стартапов,
- HR-специалистов,
- инвесторов в сфере HRTech.
Фото на обложке: jannoon028 / Shutterstock
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