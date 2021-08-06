HR&ED-tech и Modelta собирают стартапы для карты российского рынка HRTech

Фонд HR&ED-tech и агентство Modelta проводят исследование российского рынка технологических HR-проектов. Принять участие в опросе могут основатели стартапов, инвесторы и HR-специалисты.

По словам организаторов исследования, карта позволит оценить развитие рынка и определить перспективные направления. Она поможет стартапам найти заказчиков и инвесторов, компаниям — новые технологии и возможности для пилотов, а фондам и бизнес-ангелам — проекты для финансирования.

Участники получат билеты на мероприятие в сфере HRTech, отчеты компаний и результаты исследования.

Опрос можно пройти по ссылкам:

для основателей HRTech-стартапов,

HR-специалистов,

инвесторов в сфере HRTech.

Фото на обложке: jannoon028 / Shutterstock