Минюст США приступил к расследованию краха Silicon Valley Bank — WSJ

Карина Пардаева
Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) расследуют крах Silicon Valley Bank (SVB). Расследование находится на начальной стадии.
Минюст США приступил к расследованию краха Silicon Valley Bank — WSJКарина Пардаева
Регуляторы изучают продажу акций, проверяют действия топ-менеджеров. Об этом рассказали источники The Wall Street Journal и The Wasgington Post.
- SVB 9 марта объявил об убытке в $1,8 млрд. Публикация отчета совпала с известиями о закрытии калифорнийского криптовалютного банка Silvergate и вызвала панику среди инвесторов. Вкладчики начали массово выводить средства из SVB, что привело к резкому снижению ликвидности. Акции SVB за два дня рухнули на 60%, торги ценными бумагами банка были остановлены.
- Спустя пару дней Silicon Valley Bank обонкротился. 16-ый по капитализации банк США ($200 млрд) финансировал стартапы Кремниевой долины. 89% депозитов на общую сумму $175 млрд не были застрахованы.
Фото на обложке: Potashev Aleksandr /
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