Один из крупнейших в китайской автономии банков HSBC разослал российским бизнесменам в Гонконге письмо, в котором уведомил, что не сможет предоставить некоторые инвестиционные услуги гражданам России, не являющимся резидентами ЕС.

Банк HSBC в Гонконге ограничил доступ к ряду инвестиционных услуг бизнесменам из России