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Банк HSBC в Гонконге ограничил доступ к ряду инвестиционных услуг бизнесменам из России

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Один из крупнейших в китайской автономии банков HSBC разослал российским бизнесменам в Гонконге письмо, в котором уведомил, что не сможет предоставить некоторые инвестиционные услуги гражданам России, не являющимся резидентами ЕС.

Банк HSBC в Гонконге ограничил доступ к ряду инвестиционных услуг бизнесменам из России

HSBC также уверяет, что на личные сбережения россиян в банках региона данная мера никак не повлияет.

Российские предприниматели сообщили газете South China Morning Post, что действительно испытывают ряд трудностей с доступом к банковским услугам в Гонконге.

К примеру, открыть счет в гонконгских банках гражданам России почти невозможно. Кредитные организации объясняют это новыми санкциями ЕС.

При этом выполняющий функции центробанка HKMA отмечает, что местные банки могут игнорировать односторонние санкции, введенные иностранными правительствами.

Эксперты по правовым вопросам говорят, что большинство гонконгских кредиторов ничем не рискуют, если будут предоставлять россиянам банковские услуги.

И все же проблема существует. Ее признает генконсул России в Гонконге Игорь Сагитов:

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«Хотя Китай и Гонконг не присоединились к западным санкциям против России, есть случаи, когда российские бизнесмены не могут перевести средства или открыть новые счета».

Несмотря на заявления о неподдержании антироссийских санкций ЕС, за первое полугодие 2022 года объем российского капитала в Гонконге сократился с $331,5 млрд до $102 млн.

Фото на обложке: Daniam Chou / Unsplash

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