Британская HSBC купит «дочку» рухнувшего банка для стартапов SVB за 1 фунт

Британский банк HSBC договорился о покупке «дочки» рухнувшего Silicon Valley Bank в Великобритании, сообщил канцлер казначейства страны Джереми Хант в Twitter (соцсеть заблокирована в России).
«Сегодня утром правительство и Банк Англии поспособствовали частной продаже Silicon Valley Bank UK банку HSBC. Вклады будут защищены без необходимости помощи налогоплательщиков. Вчера я сказал, что мы позаботимся о нашем технологическом секторе, и мы быстро сработали, чтобы выполнить это обещание», — написал Хант.
Сумма сделки составит всего 1 фунт стерлингов ($1,2, или 91,5 рубля), следует из сообщения HSBC. Сделка должна усилить присутствие HSBC в секторе коммерческого банкинга и увеличить его возможности по обслуживанию инновационных и быстрорастущих компаний.
По данным HSBC, на 10 марта у SVB UK были займы на общую сумму около 5,5 млрд фунтов ($6,66 млрд) и вклады на общую сумму около 6,7 млрд фунтов ($8,11 млрд).
Переговоры о продаже SVB UK состоялись в ночь на понедельник, в них среди прочих приняли участие премьер-министр Великобритании Риши Сунак и гендиректор HSBC Куин, написала Financial Times. Сунак при этом находился на пути в США и вел переговоры из самолета.
Банк Англии после объявления о сделке заявил, что никакой другой банк в Великобритании прямо и материально не будет затронут, банковская система Великобритании «здорова и хорошо капитализирована».
- 11 марта Банк Англии сообщил, что обратился в суд с просьбой ввести процедуру банкротства в британской «дочке» Silicon Valley Bank. Чуть ранее регулятор в Калифорнии принял решение закрыть и головной банк.
- Это стало самым значительным крахом банка в США с финансового кризиса 2008 года: SVB занимал 16-е место в США по размеру, его капитализация составляла свыше $200 млрд. Банк помог профинансировать более 30 тыс. стартапов. Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что государство не будет спасать SVB, однако позаботится о средствах вкладчиков.
Фото на обложке: Alexandros Michailidis /
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