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На Всероссийском фестивале HSE FEST 2021 подвели итоги

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Мероприятие прошло 11 ноября 2021 года. По его итогам эксперты выбрали три лучших технологических университетских проекта, которые получат поддержку от опытных бизнесменов и корпораций.

На Всероссийском фестивале HSE FEST 2021 подвели итоги

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Победителями стали:

  1. Myofit (Московский государственный университет им. Ломоносова) — умный костюм с сенсорами и мобильное приложение для повышения эффективности спортивных тренировок.
  2. «Сирин» (Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина) — автоматизация реакции системы наблюдения в зависимости от предварительных настроек.
  3. ArcFusion (Воронежский государственный технический университет) — металлический 3D-принтер, совмещающий в себе функцию наплавки и механической обработки (фрезеровки).

Также жюри отметило и другие проекты, которые получили специальные призы от организаторов и партнеров фестиваля.

HSE FEST в этом году получился самым масштабным, он вызвал огромный интерес у участников. Что важно, подавляющее большинство проектов, которые прислали заявки, ориентируются не только на то, что интересно им самим, но и на то, какие запросы они получают по итогам изучения рынка. Большинство проектов готовы к полноценному функционированию в реалиях российского бизнеса, а это означает, что запрос рынка ими услышан и отработан.
Дмитрий Земцов, проректор НИУ ВШЭ

Всего в этом году в фестивале приняли участие 567 команд из 211 вузов. Более подробную информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте

Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock

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