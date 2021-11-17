На Всероссийском фестивале HSE FEST 2021 подвели итоги

Мероприятие прошло 11 ноября 2021 года. По его итогам эксперты выбрали три лучших технологических университетских проекта, которые получат поддержку от опытных бизнесменов и корпораций.
Победителями стали:
- Myofit (Московский государственный университет им. Ломоносова) — умный костюм с сенсорами и мобильное приложение для повышения эффективности спортивных тренировок.
- «Сирин» (Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина) — автоматизация реакции системы наблюдения в зависимости от предварительных настроек.
- ArcFusion (Воронежский государственный технический университет) — металлический 3D-принтер, совмещающий в себе функцию наплавки и механической обработки (фрезеровки).
Также жюри отметило и другие проекты, которые получили специальные призы от организаторов и партнеров фестиваля.
HSE FEST в этом году получился самым масштабным, он вызвал огромный интерес у участников. Что важно, подавляющее большинство проектов, которые прислали заявки, ориентируются не только на то, что интересно им самим, но и на то, какие запросы они получают по итогам изучения рынка. Большинство проектов готовы к полноценному функционированию в реалиях российского бизнеса, а это означает, что запрос рынка ими услышан и отработан.
Всего в этом году в фестивале приняли участие 567 команд из 211 вузов. Более подробную информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте.
Фото на обложке: Matej Kastelic /
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