Создатели университетских технологических проектов могут подать заявку на участие в фестивале HSE Fest

Евгения Хрисанфова
НИУ ВШЭ ждет молодых предпринимателей, которые хотят присоединиться к Всероссийскому фестивалю университетских технологических проектов HSE Fest. Победители разделят приз в 300 тыс. рублей, а также получат возможности для развития проекта.
Участие бесплатное. Подать заявку можно до 31 августа.
Создатели университетских технологических проектов могут подать заявку на участие в фестивале HSE FestЕвгения Хрисанфова
Участники смогут:
- доработать продукт вместе с менторами;
- познакомиться с представителями компаний и представить им свой проект;
- получить инвестиции от бизнес-ангелов и фондов.
В качестве менторов выступят:
- Елена Гаврилова, менеджер по внутреннему предпринимательству компании «Лента»;
- Антон Борисюк, старший директор по исследованиям «PepsiCo Россия»;
- Дмитрий Шушкин, генеральный директор «ABBYY Россия»;
- Григорий Лещенко, главный инвестиционный директор Huawei в России и Восточной Европе;
- Алексей Каленчук, директор по акселерации по направлению технологий виртуальной и дополненной реальности фонда «Сколково», и многие другие.
Принять участие в отборе могут технологические проекты с MVP. Как минимум один член команды должен быть студентом, аспирантом или преподавателем российского вуза.
Победителей объявят 11 ноября на Петербургском международном инновационном форуме.
Подробности и форма для заявки — на сайте.
Фото на обложке: antartica.std / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Сделать такое невозможно»: почему «вечные» блокноты подростков из Nuka до сих пор не вышли на рынок
- 2 Mail.ru Group запустила бесплатные курсы по мобильной разработке для студентов
- 3 Baring заходит в TravelTech, Phystech Ventures — в альтфуд, а Nexters на Nasdaq: российский венчур в июле
- 4 Пилоты малой авиации смогут заправлять самолеты самостоятельно
- 5 Российский сервис веб-аналитики Andata привлек $900 тысяч при оценке $5,9 млн
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма