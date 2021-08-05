НИУ ВШЭ ждет молодых предпринимателей, которые хотят присоединиться к Всероссийскому фестивалю университетских технологических проектов HSE Fest. Победители разделят приз в 300 тыс. рублей, а также получат возможности для развития проекта.

Участие бесплатное. Подать заявку можно до 31 августа.

Создатели университетских технологических проектов могут подать заявку на участие в фестивале HSE Fest