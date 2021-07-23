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НИУ ВШЭ проведет открытый микрофон для стартапов HSE Pizza Pitch

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

5 августа состоится открытый микрофон HSE Pizza Pitch. Есть три варианта участия: выступающий, эксперт для обратной связи и слушатель. Организаторы отберут 10 стартапов, которые представят свои проекты гостям.

НИУ ВШЭ проведет открытый микрофон для стартапов HSE Pizza Pitch

За три минуты выступающий презентует свой стартап, затем за пару минут получает обратную связь от экспертов и отвечает на вопросы слушателей.

Присоединиться к мероприятию могут представители стартапов, инвесторы, эксперты и специалисты, которые ищут работу или стажировку.

Место проведения мероприятия пока уточняется. Подробности, форма для заявки и регистрация слушателей — по ссылке.

Фото на обложке: Unsplash

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