НИУ ВШЭ проведет открытый микрофон для стартапов HSE Pizza Pitch

5 августа состоится открытый микрофон HSE Pizza Pitch. Есть три варианта участия: выступающий, эксперт для обратной связи и слушатель. Организаторы отберут 10 стартапов, которые представят свои проекты гостям.

За три минуты выступающий презентует свой стартап, затем за пару минут получает обратную связь от экспертов и отвечает на вопросы слушателей.

Присоединиться к мероприятию могут представители стартапов, инвесторы, эксперты и специалисты, которые ищут работу или стажировку.

Место проведения мероприятия пока уточняется. Подробности, форма для заявки и регистрация слушателей — по ссылке.

Фото на обложке: Unsplash