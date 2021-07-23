НИУ ВШЭ организует летнюю школу по предпринимательству для представителей вузов

Евгения Хрисанфова
С 29 июля по 1 августа в Московской области пройдет летняя школа НИУ ВШЭ HSE {Sun}-2021, посвященная теме развития предпринимательства в вузах. Участие платное. Подать заявку можно до 25 июля.
НИУ ВШЭ организует летнюю школу по предпринимательству для представителей вузовЕвгения Хрисанфова
К участию приглашаются:
- руководители бизнес-инкубаторов и акселераторов;
- представители вузов, которые работают в сфере технологического предпринимательства;
- сотрудники госорганов и инфраструктурных организаций;
- лидеры стартап-сообществ;
- все, кто хотят развивать предпринимательство в своем регионе.
В программе — лекции, мастер-классы и общение. Спикеры обсудят роль вузов в инновационных экосистемах, возможности для вузов, опыт создания стартап-сообществ, вузовские венчурные фонды, источники финансирования проектов, хакатоны и многие другие темы.
Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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