НИУ ВШЭ организует летнюю школу по предпринимательству для представителей вузов

С 29 июля по 1 августа в Московской области пройдет летняя школа НИУ ВШЭ HSE {Sun}-2021, посвященная теме развития предпринимательства в вузах. Участие платное. Подать заявку можно до 25 июля.

К участию приглашаются:



руководители бизнес-инкубаторов и акселераторов;

представители вузов, которые работают в сфере технологического предпринимательства;

сотрудники госорганов и инфраструктурных организаций;

лидеры стартап-сообществ;

все, кто хотят развивать предпринимательство в своем регионе.

В программе — лекции, мастер-классы и общение. Спикеры обсудят роль вузов в инновационных экосистемах, возможности для вузов, опыт создания стартап-сообществ, вузовские венчурные фонды, источники финансирования проектов, хакатоны и многие другие темы.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.

Фото на обложке: Unsplash