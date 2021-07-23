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НИУ ВШЭ организует летнюю школу по предпринимательству для представителей вузов

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 29 июля по 1 августа в Московской области пройдет летняя школа НИУ ВШЭ HSE {Sun}-2021, посвященная теме развития предпринимательства в вузах. Участие платное. Подать заявку можно до 25 июля.

НИУ ВШЭ организует летнюю школу по предпринимательству для представителей вузов

К участию приглашаются:

  • руководители бизнес-инкубаторов и акселераторов;
  • представители вузов, которые работают в сфере технологического предпринимательства;
  • сотрудники госорганов и инфраструктурных организаций;
  • лидеры стартап-сообществ;
  • все, кто хотят развивать предпринимательство в своем регионе.

В программе — лекции, мастер-классы и общение. Спикеры обсудят роль вузов в инновационных экосистемах, возможности для вузов, опыт создания стартап-сообществ, вузовские венчурные фонды, источники финансирования проектов, хакатоны и многие другие темы.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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