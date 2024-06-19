Huawei планирует добавить в Harmony OS комиссию за покупки внутри приложений

Huawei планирует добавить в Harmony OS комиссию за покупки внутри приложений. На данный момент с разработчиков не берут комиссию — для привлечения их на площадку.

Компания Huawei намерена ввести комиссию за покупки внутри приложений на собственной операционной системе Harmony OS. Об этом рассказали источники Bloomberg.

По данным издания, комиссия для разработчиков составит 20%. Это ниже, чем, например, у Apple и Google, которая берет с издателей 30%. Комиссия для разработчиков у Xiaomi составляет до 50%.

В Huawei отказались комментировать возможное введение комиссии.

На данный момент комиссия для разработчиков в Harmony OS отсутствует. Таким шагом Huawei решила привлечь издателей на площадку.

Фото на обложке: dennizn / Shutterstock