Huawei планирует добавить в Harmony OS комиссию за покупки внутри приложений. На данный момент с разработчиков не берут комиссию — для привлечения их на площадку.
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Компания Huawei намерена ввести комиссию за покупки внутри приложений на собственной операционной системе Harmony OS. Об этом рассказали источники Bloomberg.
По данным издания, комиссия для разработчиков составит 20%. Это ниже, чем, например, у Apple и Google, которая берет с издателей 30%. Комиссия для разработчиков у Xiaomi составляет до 50%.
В Huawei отказались комментировать возможное введение комиссии.
На данный момент комиссия для разработчиков в Harmony OS отсутствует. Таким шагом Huawei решила привлечь издателей на площадку.
Фото на обложке: dennizn /
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