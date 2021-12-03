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Huawei представил гибридный кроссовер с тремя моторами и запасом хода 1000 км

Новости
Алёна Августинка
Алёна Августинка

Редактор направления «Авто»

Алёна Августинка

Электронный гигант Huawei и компания Seres запустили автомобильный бренд AITO. Первой моделью стал электрифицированный кроссовер M5, машина может проехать без остановки до 1000 км.

Huawei представил гибридный кроссовер с тремя моторами и запасом хода 1000 км

Но AITO M5 нельзя назвать электромобилем, это гибрид. Его силовая установка состоит из 125-сильного турбомотора и пары электродвигателей суммарной отдачей почти 430 л.с. Машина оснащается увесистым аккумулятором весом 1,3 тонны и емкостью 200 кВт·ч, отмечает CarNewsChina.

При длине 4770 мм и колесной базе 2880 мм гибрид относится к классу среднеразмерных кроссоверов. На него будут ставить колесные диски диаметром 19 и 20 дюймов. За мультимедийную составляющую новинки полностью отвечает Huawei.

Информация о том, что Huawei возьмется за автомобили, появилась около года назад. Топ-менеджмент в течение всего 2021 года отрицает это, хотя новые проекты компании говорят об обратном. И кроссовер AITO стал не первой машиной, созданной при участии производителя смартфонов. Ранее он запустил бренд Avatar совместно с CATL и Changan.

Пока разработчики не сообщают точную дату выхода новинки в продажу, а также возможную стоимость гибридного кроссовера M5.

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Фото: CarNewsChina

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