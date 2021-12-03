Huawei представил гибридный кроссовер с тремя моторами и запасом хода 1000 км

Электронный гигант Huawei и компания Seres запустили автомобильный бренд AITO. Первой моделью стал электрифицированный кроссовер M5, машина может проехать без остановки до 1000 км.

Но AITO M5 нельзя назвать электромобилем, это гибрид. Его силовая установка состоит из 125-сильного турбомотора и пары электродвигателей суммарной отдачей почти 430 л.с. Машина оснащается увесистым аккумулятором весом 1,3 тонны и емкостью 200 кВт·ч, отмечает CarNewsChina.

При длине 4770 мм и колесной базе 2880 мм гибрид относится к классу среднеразмерных кроссоверов. На него будут ставить колесные диски диаметром 19 и 20 дюймов. За мультимедийную составляющую новинки полностью отвечает Huawei.

Информация о том, что Huawei возьмется за автомобили, появилась около года назад. Топ-менеджмент в течение всего 2021 года отрицает это, хотя новые проекты компании говорят об обратном. И кроссовер AITO стал не первой машиной, созданной при участии производителя смартфонов. Ранее он запустил бренд Avatar совместно с CATL и Changan.

Пока разработчики не сообщают точную дату выхода новинки в продажу, а также возможную стоимость гибридного кроссовера M5.

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Фото: CarNewsChina