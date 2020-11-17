Huawei объявила о продаже активов бренда Honor

Китайская Huawei продаст все свои активы компании Honor на фоне введенных США санкций. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Производитель телекоммуникационного оборудования Huawei называет причиной продажи активов Honor недоступность компонентов, необходимых для производства.

«Бизнес Huawei в последнее время находится под огромным давлением из-за постоянного отсутствия технических элементов, необходимых для нашего бизнеса мобильных телефонов», — отмечается в заявлении.

Китайская компания находится под действием ограничений Министерства торговли США с мая 2019 года. Штаты считают Huawei угрозой национальной безопасности.

Huawei обвинения в свой адрес отвергает и считает их необоснованными. Продажа активов Honor позволит уйти от введенных ограничений и тем самым поможет бренду выжить, считают в компании.

Покупателем стала Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd, которая объединяет свыше 30 агентов и дилеров продукции Honor. Сумма сделки не раскрывается. Ранее в СМИ появлялась информация о намерении Huawei продать Honor за 100 млрд юаней, это около $15,2 млрд.

После завершения продажи Huawei не будет владеть акциями и не будет участвовать в управлении бизнесом или в принятии решений в новой компании Honor.

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