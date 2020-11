Huawei объявила о продаже активов бренда Honor

Производитель телекоммуникационного оборудования Huawei называет причиной продажи активов Honor недоступность компонентов, необходимых для производства.

«Бизнес Huawei в последнее время находится под огромным давлением из-за постоянного отсутствия технических элементов, необходимых для нашего бизнеса мобильных телефонов», — отмечается в заявлении.

Китайская компания находится под действием ограничений Министерства торговли США с мая 2019 года. Штаты считают Huawei угрозой национальной безопасности.

Huawei обвинения в свой адрес отвергает и считает их необоснованными. Продажа активов Honor позволит уйти от введенных ограничений и тем самым поможет бренду выжить, считают в компании.

Покупателем стала Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd, которая объединяет свыше 30 агентов и дилеров продукции Honor. Сумма сделки не раскрывается. Ранее в СМИ появлялась информация о намерении Huawei продать Honor за 100 млрд юаней, это около $15,2 млрд.

После завершения продажи Huawei не будет владеть акциями и не будет участвовать в управлении бизнесом или в принятии решений в новой компании Honor.

Фото: Ismail Sadiron/ Shutterstock