Huawei прекратит выпуск своих процессоров Kirin из-за санкций со стороны США

Китайская корпорация Huawei будет вынуждена прекратить производство своих микросхем Kirin. Компания использует их при создании флагманских смартфонов. Причиной прекращения выпуска микросхем является усиливающееся давление со стороны США. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на представителя компании.

«К сожалению, во втором раунде американских санкций наши производители микросхем принимали заказы только до 15 мая. Производство закроется 15 сентября», — рассказывает гендиректор потребительского подразделения Huawei Ричард Ю.

Он добавил, что в этом году может появиться последнее поколение высокопроизводительных чипов Huawei Kirin. А смартфон Huawei Mate 40, выпуск которого запланирован на сентябрь, может стать последним телефоном с таким процессором.

Отмечается, что в результате давления США на поставщиков Huawei подразделение HiSilicon, выпускающее микросхемы, не сможет больше продолжать производство.

Напомним, что в мае 2019 года администрация Трампа поместила Huawei и 114 ее аффилированных лиц в особый список организаций. Это означало, что американские компании не могли более продавать технологии Huawei без одобрения правительства США.

Позже срок действия данного указа был продлен до мая 2021 года. Кроме того, минторговли США запретило поставщикам ПО и производственного оборудования вести бизнес с Huawei без предварительного получения лицензии. В то же время HiSilicon разрабатывает микросхемы, используя софт американских компаний, таких как Cadence Design Systems и Synopsys. Также она заказывает изготовление продукции у компании TSMC, использующей американские технологии.

HiSilicon производит широкий спектр микросхем, включая линейку процессоров Kirin, которые используются только для смартфонов Huawei.

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