Huawei использует технологическую платформу «Яндекса» для запуска голосового помощника в России

Голосовой помощник Celia на новых смартфонах китайской компании Huawei в России будет работать на технологической платформе «Яндекса». Об этом сообщило издание Mobile-review.com .

Huawei использует технологическую платформу, на которой уже работает голосовой помощник «Яндекса» — «Алиса».

Celia работает на английском, французском и испанском языках. На прошлой неделе во время ежегодной конференции для разработчиков Huawei сообщила о запуске голосового помощника на русском, итальянском, немецком и японском языках.

Впервые Huawei представила голосового помощника в марте 2020 года. Celia может звонить, проверять погоду, напоминать о делах и выполнять другие повседневные задачи.

Huawei и «Яндекс» уже сотрудничают в области голосовых помощников: например, «Алиса» предустановлена на смартфонах дочернего бренда Huawei Honor 30 Pro+.

Партнерство с «Яндексом» позволит Huawei быстро адаптировать свое решение к особенностям русского языка, а «Яндексу» — продвинуть свои технологические решения другим компаниям, отметил в разговоре с «Коммерсантом» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

При этом рынок голосовых ассистентов в России пока не так сильно развит, как на Западе: Google Assistant ежедневно используют только 2% пользователей смартфонов всех производителей, говорит Муртазин. Голосовой помощник Huawei, по его оценке, первоначально будет востребован не более чем у 6–10% владельцев смартфонов Huawei и Honor в России.

На российском рынке голосовых помощников на смартфонах наиболее заметны Google Assistant и Siri от Apple. Однако растет доля «Алисы», которая помимо смартфонов установлена на «умные колонки» «Яндекса» и его партнеров.

Голосовые помощники есть и у других крупных компаний: «Маруся» у Mail.ru Group, «Олег» у «Тинькофф», «Марвин» у МТС. До конца года Сбербанк рассчитывает представить «умную колонку» на базе голосового помощника «Варвара».

По прогнозу Just AI, в 2023 году рынок голосовых ассистентов с искусственным интеллектом в России может достигнуть 33 млрд рублей.

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