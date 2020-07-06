Hubble сфотографировал стремительно удаляющуюся галактику
Космический телескоп Hubble получил снимок спиральной галактики NGC 7513. Она расположена на расстоянии около 60 млн световых лет от нас. Об этом сообщается на сайте Hubble.
NGC 7513 находится в созвездии Скульптора в южном полушарии.
«Эта галактика движется с поразительной скоростью в 1564 км/сек и постоянно удаляется от нас. Для сравнения, Земля вращается вокруг Солнца со скоростью около 30 км/сек», — отмечается на сайте Hubble.
Видимое движение NGC 7513 от Млечного Пути не так уж необычно, говорится в сообщении.
Некоторые галактики, такие как Млечный Путь и галактика Андромеды, оказываются под действием гравитационного притяжения друг друга и в конечном итоге сливаются. Но подавляющее большинство галактик в космосе удаляются друг от друга.
Поясняется, что это связано с расширением Вселенной. То есть, в первую очередь, происходит растяжение пространства между галактиками, а не их собственное движение.
Фото: Hubble
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