Тигран Худавердян займет пост гендиректора «Яндекса» в России

Тигран Худавердян сменит Елену Бунину на посту генерального директора «Яндекса» в России, сообщила пресс-служба IT-компании.
«Яндекс» назначил Тиграна Худавердяна на пост гендиректора «Яндекса» в России. При этом Худавердян сохранит за собой должность управляющего директора всей группы компаний.
Елена Бунина, с декабря 2017 года занимавшая должность гендиректора российского «Яндекса», продолжит работать в компании и останется ее HR-директором. Также она сфокусируется на развитии образовательных проектов.
Тигран Худавердян был назначен управляющим директором группы компаний «Яндекса» в 2019 года. Гендиректором группы остается основатель Аркадий Волож.
Bloomberg 13 марта 2022 года сообщил, что Евросоюз может наложить на Худавердяна санкции из-за спецоперации на Украине. В начале марта Худавердян объяснил позицию компании по ситуации вокруг Украины. По его словам, «Яндекс» «не может забираться на броневик», поскольку приоритет в сложивщейся ситуации отдается безопасности сотрудников и сохранению работоспособности основных сервисов.
Фото на обложке: Kapustin Igor /
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