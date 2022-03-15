Тигран Худавердян займет пост гендиректора «Яндекса» в России

«Яндекс» назначил Тиграна Худавердяна на пост гендиректора «Яндекса» в России. При этом Худавердян сохранит за собой должность управляющего директора всей группы компаний.

Елена Бунина, с декабря 2017 года занимавшая должность гендиректора российского «Яндекса», продолжит работать в компании и останется ее HR-директором. Также она сфокусируется на развитии образовательных проектов.

Тигран Худавердян был назначен управляющим директором группы компаний «Яндекса» в 2019 года. Гендиректором группы остается основатель Аркадий Волож.

Bloomberg 13 марта 2022 года сообщил, что Евросоюз может наложить на Худавердяна санкции из-за спецоперации на Украине. В начале марта Худавердян объяснил позицию компании по ситуации вокруг Украины. По его словам, «Яндекс» «не может забираться на броневик», поскольку приоритет в сложивщейся ситуации отдается безопасности сотрудников и сохранению работоспособности основных сервисов.

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