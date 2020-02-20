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Hugo Boss откроет в Москве первый в Европе магазин только для женщин

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Немецкая марка Hugo Boss откроет в Москве первый в своей сети в Европе магазин классической одежды с товарами только для женщин. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Hugo Boss откроет в Москве первый в Европе магазин только для женщин

Магазин появится в торговом центре «Авиапарк» в Москве и будет называться Boss Woman, рассказали в компании.

По прогнозу «Infoline-Аналитики», Boss Woman будет нишевым проектом, в который войдут несколько магазинов в Москве и Санкт-Петербурге и по одной точке в городах миллионниках.

Инвестиции в открытие каждой точки эксперты оценили в сумму до 10 млн рублей.

Hugo Boss — не единственный специализирующийся на мужской моде бренд, который собирается открыть в Москве магазин с женской одеждой. Так же поступит и нидерландский Suitsupply.

Suitsupply Women появится на территории арт-кластера «Красный Октябрь» в марте 2020 года.

По данным «Infoline-Аналитики», российские женщины увеличивают расходы на одежду, несмотря на стагнацию доходов. 

Фото: Bookys / Shutterstock

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