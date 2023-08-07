Пользователи криптобиржи Huobi массово выводят средства на фоне слухов о ее неплатежеспособности

6 августа ряд крупных изданий, освещающих новости криптоиндустрии, опубликовал заявление аналитика Адама Кокрана — в нем отмечалось, что у криптобиржи Huobi наблюдается серьезный недостаток ликвидности. Новость вызвала панику в криптосообществе, но представители биржи продолжают отрицать все слухи.

6 августа в сети распространились слухи о том, что на балансе крупной криптобиржи Huobi недостаточно средств для выплаты клиентам. Поводом для этого стало высказывание аналитика Адама Кокрана. Несмотря на то, что представители биржи отрицают нехватку средств, паника среди пользователей Huobi продолжает нарастать.

Баланс стейблкоинов криптобиржи Huobi / DeFiLlama





В подтверждение своих слов Адам Кокран приводит цифры с сайта DeFiLlama, согласно которым баланс USDT и USDC Huobi не превышает $95 млн. Если верить аудиту биржи, на счету должно быть в несколько раз больше стейблкоинов — порядка $630 млн. Как считает аналитик, в последний раз страница с аудитом обновлялась месяц назад, что выглядит подозрительно. Также по данным сервиса Nansen.ai, баланс стейблкоинов Huobi сократился на 33% после того, как трейдеры вывели около $49 млн. за несколько дней.

Изданию CoinTelegraph стало известно, что на прошлой неделе уволился как минимум один из исполнительных директоров Huobi. Помимо этого, сразу несколько представителей критобиржи были задержаны полицией Китая для допросов.

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