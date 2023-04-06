«Всемирным автомобилем года» признали электрокар Hyundai

Жюри конкурса «Всемирный автомобиль года» отдали главный приз электромобилю Hyundai Ioniq 6. Представитель корейского автопрома стал лучшим еще в двух номинациях, обойдя в голосовании за лучший дизайн британский Land Rover.
Конкурс World Car Of The Year (WCOTY, «Всемирный автомобиль года») определил победителей 2023 года. Приз в главной номинации получил корейский электромобиль Hyundai Ionic 6.
Это фастбек с электродвигателем и автоматической коробкой передач. Мощность двигателя варьируется от 151 до 325 лошадиных сил, максимальная скорость составляет 185 км/ч. На самом мощном двигателе электрокар разгоняется до 100 км/ч за 5,1 секунды.
Hyundai Ionic 6 также победил в номинациях «Электрокар года» и «Дизайн года», оставив позади представителя британского автопрома Land Rover Range Rover и американца Lucid Air.
В 2022 году «Всемирным автомобилем года» признали Hyundai Ioniq 6. Он также получил награды «Дизайн года» и «Электрокар года».
Конкурс World Car Of The Year проводится ежегодно. В его жюри входяь более 100 автомобильных журналистов из разных стран.
Фото на обложке: Marian Weyo /
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