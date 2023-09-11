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«Наследие» пандемии: количество вакансий с гибридным графиком работы увеличилось в 2,4 раза

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Количество активных вакансий с гибридным графиком работы в сентябре выросло в 2,4 раза год к году. Вместе с ростом числа таких вакансий, увеличился и интерес соискателей к данному формату занятости. При этом количество вакансий с полностью удаленным режимом работы значительно сократилось.

«Наследие» пандемии: количество вакансий с гибридным графиком работы увеличилось в 2,4 раза

В России количество вакансий, предлагающих гибридный формат занятости, увеличилось год к году в 2,4 раза. К такому выводу пришли специалисты «Авито Работы», проанализировав данные своей платформы за сентябрь 2023 и 2022 годов. 

Гибридный формат работы предполагает совмещение присутствия сотрудника в офисе и его работе на «удаленке».

За анализируемый период также вырос интерес соискателей к гибридному формату занятости. Они стали чаще откликаться на подобные вакансии: в сфере управления персоналом – в 1,8 раза чаще, в банковской сфере – в 1,5 раза.

«Удаленный формат работы был невероятно актуален в 2020-2022 годах, так как он обеспечивал соблюдение мер эпидемической безопасности практически без вреда для эффективности компаний. Сейчас острая необходимость в нем прошла, но появилась потребность со стороны работников», – отметил директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Вместе с этим на 46% сократилось число вакансий, предполагающих исключительно удаленный формат работы. В сферах банкинга, бухгалтерии, маркетинга, рекламы, PR, продаж и юриспруденции предложение упало в среднем в два раза, а в сферах IT и администрирования – в 1,8 раза.

Фото на обложке: Andrey_Popov / Shutterstock

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