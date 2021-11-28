Экс-советник президента предложил новый способ добычи водорода

Бывший советник президента и глава научного совета РАН Сергей Глазьев обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением развивать разработку технологий по добыче водорода из недр напрямую с целью удешевления его стоимости.

Сейчас в России и мире водород добывают из газа или воды, а также из угля. Пока нигде в мире этот газ не добывают из недр в коммерческих масштабах.

О предложении Глазьева рассказало издание РБК. Источник отмечает, что премьер-министр поручил проработать предложение академика вице-премьеру Александру Новаку и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

Сергей Глазьев пишет, что в стране выявлено более 2 тысяч точек выхода водорода из недр. Возможность добычи водорода из недр, по мнению ученого, следует из теории советского профессора-геолога Владимира Ларина о «гидридном строении Земли».

Экс-советник президента предлагает Мишустину включить научную работу по технологии добычи природного водорода из недр в утвержденную концепцию развития водородной энергетики.

«Создание технологии и организация добычи природного водорода выведут Россию в мировые лидеры в водородной энергетике», — заявил Глазьев.

Ближайшая точка крупных месторождений водорода находится в Воронежской области. Главный геолог госкомпании «Росгеолэкспертиза» Владимир Полеванов в интервью РБК сказал, что добыча водорода из недр возможна, но для доработки технологии потребуются дополнительные средства из бюджета и не менее семи лет.

Доктор геолого-минералогических наук Александр Лобусев, в свою очередь, заявил, что чистый водород из недр Земли добыть невозможно, поскольку этот газ моментально окисляется.

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