Прототип капсулы Hyperloop Илона Маска впервые испытали с пассажирами на борту

Американская Virgin Hyperloop провела первые испытания сверхбыстрой транспортной капсулы с пассажирами. Об этом сообщается на сайте компании. Идею нового способа передвижения в 2012 году выдвинул Илон Маск.

Для испытаний высокоскоростной технологии под названием Hyperloop построили двухместную капсулу XP-2. Первыми пассажирами стали сооснователь компании Джош Гигель и директор по качеству обслуживания пассажиров Сара Лучьян. Серийные капсулы будут вмещать до 28 пассажиров.

Капсула проехала полкилометра в испытательном полигоне DevLoop в Лас-Вегасе. Максимальный разгон составил 172 км/ч. В тестах без пассажиров устройство развивало скорость до 386 км/ч, уверяют в Virgin Hyperloop. Конечная целевая скорость, по данным компании, должна составить около 1223 км/ч.

Идею Hyperloop предложил Илон Маск. Он выложил в открытый доступ расчеты для монтажа транспортного туннеля, по которому с высокой скоростью мог бы передвигаться поезд-капсула на аэродинамической подушке. Сам инженер и предприниматель развивать идею не стал.

Задумку Илона Маска решила реализовать Virgin Hyperloop. Компания была создана в 2014 году, туннель для испытаний был построен к марту 2017 года. Подготовка к тесту с пассажирами заняла больше года.

По данным Inverse, компания задумала построить новый туннель длиной в 9,6 км в штате Западная Виргиния. На этой площадке возможности поезда хотят продемонстрировать федеральным регуляторам США. В случае успеха Virgin Hyperloopа планирует запустить коммерческие перевозки пассажиров и грузов к концу этого десятилетия.

Фото: Virgin Hyperloop