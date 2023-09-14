Бывший председатель правления «Тинькофф» стал топ-менеджером грузинской банковской группы

Бывший председатель правления «Тинькофф» Оливер Хьюз стал топ-менеджером грузинской банковской группы. Он возглавил в TBC Bank Group департамент международных операций. Хьюз вышел из состава совета директоров TCS Group в марте 2022 года.

Грузинская банковская группа TBC Bank Group объявила о назначении бывшего председателя правления TCS Group на должность главы департамента международных операций. Заявление об этом опубликовано на сайте организации.

«Я верю, что обширный опыт Хьюза в развитии финтех-бизнеса окажется чрезвычайно ценным для TBC и сыграет решающую роль в наших будущих начинаниях», – отметил генеральный директор TBC Bank Вахтанг Буцхрикидзе.

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Оливер Хьюз вышел из состава совета директоров TCS Group в марте 2022 года. В должности председателя правления группы он проработал 15 лет.

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