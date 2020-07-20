Hyundai запустила эко-проект в Москве

Автопроизводитель Hyundai запустил экологический проект в бренд-пространстве Hyundai MotorStudio в Москве. В проект входят несколько инициатив, направленных на продвижение экологичного образа жизни и заботу об окружающей среде. Об этом Rusbase сообщили в компании.

Среди эко-инициатив — собственная линия аксессуаров из переработанных материалов. Уже были произведены экологичные поясные сумки, чехлы для ноутбуков и многоразовые сумки-шопперы. В качестве материалов были использованы настенные баннеры галереи Hyundai MotorStudio, оставшиеся после смены выставок.

Как рассказали в компании, студия продолжит перерабатывать устаревшие элементы оформления и в будущем. Экологичные сувениры можно будет получить в виде подарка за участие в конкурсах Hyundai MotorStudio.

Участники совместного онлайн-марафона Hyundai MotorStudio и благотворительного проекта «Собиратор» уже получили эко-аксессуары. Марафон также является одной из «зеленых» инициатив автобренда. Мероприятие состояло из пяти полезных видеоуроков от эко-активистов, посвященных основным правилам экологичного образа жизни. Следующая программа лекций состоится осенью, пообещали в пресс-службе Hyundai.

Еще одним этапом проекта стала установка в Hyundai MotorStudio на Новом Арбате три специальных контейнера для редких видов мусора. Два из них предназначены для сбора использованных фломастеров и пластиковых карт, которые необходимо утилизировать отдельно от других отходов. Третий бак посвящен благотворительному проекту «Добрые крышечки». В него можно сдать пластиковые крышки от напитков, а вырученные после их сдачи на переработку средства будут использованы для помощи детям с особенностями развития, которые воспитываются в приемных семьях.

Фото: пресс-служба Hyundai