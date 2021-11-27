Hyundai запустит сервис беспилотного такси в 2022 году

На пресс-конференции Seoul Mobility Show в Сеуле южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor раскрыл планы по запуску сервиса RoboRide. Пилотный проект сервиса беспилотного такси начнет работать в центре Сеула в первой половине следующего года.
Как передает Business Korea, в такси будут использоваться электромобили Ioniq 5. Ранее предприятие Motional, созданное Hyundai и Aptiv для разработки беспилотных транспортных средств, тестировало автономную систему управления на автомобилях BMW пятой серии. Электрокар от южнокорейского производителя выступает в подобной роли впервые.
Фото: Hyundai Motor
В RoboRide будет использоваться система автономного управления автомобилем четвертого уровня — он подразумевает, что компьютер способен самостоятельно управлять транспортным средством даже в чрезвычайных ситуациях, однако человек все равно может вмешаться в процесс управления.
Во время тестирования автомобили будут ездить по строго оговоренной территории в центральной части Сеула.
Электрический кроссовер Ioniq 5 разработан Hyundai на модульной платформе Electric-Global Modular Platform (E-GMP), которая изначально проектировалась для создания электрических авто. Без дополнительного оборудования модель Ioniq 5 предусматривает автономность второго уровня.
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